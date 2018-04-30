وزيرة التضامن تفتتح اليوم أول وحدة لعلاج الإدمان للدلتا بجامعة المنصورة







الدقهلية شريف الديب

تفتتح الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى القسم الداخلى لوحدة علاج الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان اليوم الاثنين، وذلك لبداية تشغيل القسم الداخلى لاستقبال حالات الإدمان والتعامل معها.

يأتى ذلك بحضور الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية والدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب،و الدكتور الشعراوى كمال موسى مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، والدكتورة هاله البرعى رئيس قسم الطب النفسى، عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتعتبر مستشفى المنصورة الجامعى أول مستشفى حكومى بالدقهلية تقوم بتشغيل وحدة خاصة لعلاج الإدمان وتقوم بخدمة جميع محافظات الدلتا.

تضم وحدة علاج الإدمان 30 سرير مقسمة إلى 10 أسرة لطرد السموم و20 سريرا للتأهيل النفسى، كما أن الوحدة مزودة بصالة ألعاب رياضية وصالة أنشطة ترفيهية وقاعة للجلسات النفسية الجماعية ومكان لممارسة الرياضة الحرة وملعب كرة قدم لمزيد من النشاطات للمرضى.