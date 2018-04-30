هيئة التفاوض بريف حمص: التوصل إلى وقف إطلاق النار بعد مفاوضات مع روسيا







كتب كريم كشك

توصلت هيئة التفاوض فى ريف حمص الشمالى، بسوريا، إلى وقف كامل لإطلاق النار، بعد إجراء مفاوضات مع الجانب الروسى، وجاء هذا حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل.