هيئة التفاوض بريف حمص: التوصل إلى وقف إطلاق النار بعد مفاوضات مع روسيا

هيئة التفاوض بريف حمص: التوصل إلى وقف إطلاق النار بعد مفاوضات مع روسياالإثنين، 30 أبريل 2018 09:09 م
الحرب فى سوريا
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توصلت هيئة التفاوض فى ريف حمص الشمالى، بسوريا، إلى وقف كامل لإطلاق النار، بعد إجراء مفاوضات مع الجانب الروسى، وجاء هذا حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
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