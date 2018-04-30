منح 7 تأشيرات حج لذوى الشهداء فى شمال سيناء







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء فى بيان لها أسماء 7 من ذوى الشهداء، منحهم اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء تأشيرات حج.

وأوضح البيان أنه تم إنهاء إجراءات التجهيزات للسفر لهم، وهم: "إنصاف جمال حسن محمد، سليمة سلام سلامة جرير، تهانى عبد المجيد الحلو، عيد سلامة أبنيه سلامة، عبد المنعم سليمان حسن، صالح سويلم محمد الضريحى، عبد العزيز سليمان حمدى".