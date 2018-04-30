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منح 7 تأشيرات حج لذوى الشهداء فى شمال سيناء

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:48 ص
منح 7 تأشيرات حج لذوى الشهداء فى شمال سيناء الحرم المكى


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء فى بيان لها أسماء 7 من ذوى الشهداء، منحهم اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء تأشيرات حج.

 

وأوضح البيان أنه تم إنهاء إجراءات التجهيزات للسفر لهم، وهم: "إنصاف جمال حسن محمد، سليمة سلام سلامة جرير، تهانى عبد المجيد الحلو، عيد سلامة أبنيه سلامة، عبد المنعم سليمان حسن، صالح سويلم محمد الضريحى، عبد العزيز سليمان حمدى".

 


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