مناقشة الأثر البيئى لإنشاء خط أسمنت جديد بشركة بالسويس







السويس - سيد نون

عقدت اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس، جلسة جديدة لإعادة تقييم الأثر البيئى لمشروع إنشاء خط أسمنت جديد فى مصنع السويدى للأسمنت بقاعة المؤتمرات بشركة النصر للبترول.

وذلك بحضور خالد سعداوى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والدكتور الدسوقى إبراهيم عيد لمنصب نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس ماجد خالد نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى للأسمنت، ونواب السويس عبد الحميد كمال وطلعت خليل ونانسى نصير.

عرض المهندسة بشركة إنتجرال كونسلت للاستشارات البيئية، والتى قامت بإعداد الأثر البيئى بعرض داتا شو يوضح تقييم للآثار المحتلمة والمترتبة للمشروع المقترح، موضحة بأنه تم إعداده من خلال نخبة من المتخصصين فى البيئة.

وأشارت إلى أنه تم وضع إجراءات للحد من أو تخفيف تلك الآثار المرتبطة بمرحلة إنشاء المشروع بالدراسة البيئية، علاوة على وضع كافة الاشتراطات البيئية الواجب الإلتزام بها للحد من كافة أنواع التلوث كشروط ملزمة للمقاول القائم على تنفيذ المشروع.

وقال ماجد خالد، نائب رئيس الشركة السويدى للأسمنت، إن الشركة تضم خط إنتاج واحد يعمل باستخدام الطريقة الجافة بطافة إنتاجية 1.5 مليون طن كلكنر سنويا، موضحًا أن الهدف الرئيسى من إنشاء الخط الجديد هو زيادة إنتاجية المصنع من الأسمنت البورتلاندى.

وأضاف أن الشركة ستقوم بتركيب بعض المعدات والوحدات الجديدة لتشغيل المشروع الخط الجديد، مضيفًا بأنه سيتم تزويد المعدات التى ينبعث منها الأتربة والغازات بأجهزة مكافحة التلوث.