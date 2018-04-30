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"مقترحات المشروعات الممولة" ورشة عمل بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:03 م
"مقترحات المشروعات الممولة" ورشة عمل بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية جانب من الورشة


المنوفية - محمود شاكر
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عقدت كلية الهندسة الإلكترونية، بجامعة المنوفية، ورشة عمل تحت عنوان " مقترحات المشروعات الممولة "التى تأتى فى إطار برنامج ITAC التابع لهيئة التكنولوجيا الصناعية.

تأتى الورشة تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر عبد الجواد القائم بعمل عميد الكلية، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، وعميد الكلية الأسبق، والدكتور عمرو صفوت رئيس قسم الإلكترونيات جامعة عين شمس، ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

أكد عميد الكلية، أن الكلية تعمل على السعى الدائم إلى عقد مثل هذا النوع من ورش العمل، وذلك لتحقيق رسالة الكلية فى تخريج مهندسين متميزين فى مجال الإلكترونيات، قادرين على التنافس فى سوق العمل، مشيراً إلى المجهود العظيم الذى يقوم به أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة لخدمة الطلاب والنهوض بهم إلى الأمام .

وأضاف الدكتور عاطف أبو العزم أن كلية الهندسة الإلكترونية، تسعى أن تكون الرائدة فى مجال الإلكترونيات والمشروعات الهندسية، لتخدم المجتمع جميعا، وهذه رسالة الكلية منذ نشأتها، مضيفاً أن حصول الكلية على الجودة يرجع بفضل المجهودات التى تقوم بها الكلية من ندوات وورش عمل .

وأشار الدكتور عمرو صفوت، إلى أهمية صياغة مقترحات المشروعات الممولة، مشيراً إلى أحدث الطرق والوسائل فى كتابة هذه المقترحات وأهميتها لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الساعين إلى تنفيذ مشروعاتهم لخدمة المجتمع المحيط، موضحا مفهوم صياغة المقترحات بشكل علمى مفصل.

 


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