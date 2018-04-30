مقاتلات التحالف العربى تدمر موقع القيادة الحوثية بمديرية الصومعة بالبيضاء







عدن (أ ش أ)

شنت مقاتلات التحالف العربى اليوم الاثنين، غارات جوية على مواقع استراتيجية لمليشيا الحوثى فى محافظة البيضاء اليمنية .

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"،أن مقاتلات التحالف شنت غارتين استهدفتا موقع القيادة الحوثية فى منطقة عرقوب العقلة بمديرية الصومعة، ما أسفر عن تدمير غرفة عمليات المليشيات الحوثية ومقتل كل من فيها.