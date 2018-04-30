مقاتلات التحالف العربى تدمر موقع القيادة الحوثية بمديرية الصومعة بالبيضاء

مقاتلات التحالف العربى تدمر موقع القيادة الحوثية بمديرية الصومعة بالبيضاءالإثنين، 30 أبريل 2018 03:50 م
المتحدث باسم التحالف العربى
إضافة تعليق
شنت مقاتلات التحالف العربى اليوم الاثنين، غارات جوية على مواقع استراتيجية لمليشيا الحوثى فى محافظة البيضاء اليمنية .
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"،أن مقاتلات التحالف شنت غارتين استهدفتا موقع القيادة الحوثية فى منطقة عرقوب العقلة بمديرية الصومعة، ما أسفر عن تدمير غرفة عمليات المليشيات الحوثية ومقتل كل من فيها.
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة