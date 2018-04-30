مصدر أمنى عراقى: إصابة 3 عراقيين فى تفجير شمالى بغداد







بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الاثنين، بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا بإصابات خطيرة فى تفجير وقع شمإلى العاصمة بغداد.

وقال المصدر - فى تصريحات لقناة "السومرية الإخبارية" إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق فى الحى الصناعى بقضاء التاجى شمإلى بغداد انفجرت مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات كبيرة"، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.