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مصادر سورية: مقتل 40 شخصا وإصابة 60 آخرين فى قصف صاروخى على ريفى حماة وحلب.. صور

الإثنين، 30 أبريل 2018 01:10 ص
مصادر سورية: مقتل 40 شخصا وإصابة 60 آخرين فى قصف صاروخى على ريفى حماة وحلب.. صور قصف سوريا


أ ش أ - تصوير أ ف ب
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أفادت مصادر سورية بمقتل أكثر من 40 شخصا، وإصابة 60 فى حصيلة أولية للهجمات الصاروخية على ريفى حماة وحلب.

وذكرت ذلك قناة " سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها مساء اليوم الأحد.

وكانت مصادر قد أعلنت أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة تابعة للنظام السورى وإيران فى ريفى حماة وحلب بسوريا.

جانب من الغارات
جانب من الغارات

 

جانب من القصف
جانب من القصف

 

دخان متصاعد
دخان متصاعد

 

غارات على مواع تابعة للجيش السورى
غارات على مواع تابعة للجيش السورى

 

قصف صاروخى لمواقع تابعة للجيش السورى
قصف صاروخى لمواقع تابعة للجيش السورى

 

قصف صاروخى
قصف صاروخى

 


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