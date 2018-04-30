video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مدير مركز بحث جزائرى يطالب بحذف سورة "الإخلاص" من مناهج ابتدائى لصعوبتها

الإثنين، 30 أبريل 2018 10:14 ص
مدير مركز بحث جزائرى يطالب بحذف سورة "الإخلاص" من مناهج ابتدائى لصعوبتها نسخة قرآن


كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

أثار اقتراح يطالب بحذف سورة الإخلاص من المناهج التعليمية للصفوف الابتدائية (الأول والثانى) فى الجزائر، غضبا عارما فى مختلف بقاع الدولة.

وطالب جيلالى مسارى، مدير مركز البحث فى الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية فى وهران، باقتراح لإلغاء سورة الإخلاص، ودرس فرائض الوضوء من كتب المدارس الابتدائية بالجزائر.

وقال جيلالى إن أسباب تلك الدعوة ترجع إلى أن تلميذ الطور الابتدائى لا يفهم معنى السورة رغم سهولة حفظها، حيث قال "الطفل يعرف الأشياء المجردة، ولا يفهم محتوى السور".

أما بالنسبة لدرس فرائض الوضوء، فقد طالب "جيلالى" خلال مداخلة له بالملتقى الدولى حول تدريس التربية الإسلامية فى المؤسسات الرسمية، بحذفه لصعوبة استيعابه من قبل الطلاب الصغار أيضا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء الجزائر يبحث مع وزير الثقافة التونسى دعم التعاون بين البلدين

الجزائر تسحب تراخيص عدد من الأئمة بعد اكتشاف تلقيهم تعليمات من الخارج

الجزائر

حذف ايات من القران

مناهج التعليم فى الجزائر

سورة الاخلاص




لا تفوتك
رئيس قبرص: فخور بالشراكة مع مصر وسنكون سفراءها بالاتحاد الأوروبى

رئيس قبرص: فخور بالشراكة مع مصر وسنكون سفراءها بالاتحاد الأوروبى

أحمد أبو الغيط يستبعد تورط أشرف مروان بالعمالة لإسرائيل

أحمد أبو الغيط يستبعد تورط أشرف مروان بالعمالة لإسرائيل

صور وفيديو.. مظاهرات فى قطر والنظام على صفيح ساخن.. نشطاء ينتفضون بوجه تنظيم الحمدين ويرفعون شعار "ارحل يا تميم".. وفيديو سحل مواطن على يد الأمن يثير غضب القطرين.. ومراقبون: النظام لديه تاريخ فى قمع المعارضة

صور وفيديو.. مظاهرات فى قطر والنظام على صفيح ساخن.. نشطاء ينتفضون بوجه تنظيم الحمدين ويرفعون شعار "ارحل يا تميم".. وفيديو سحل مواطن على يد الأمن يثير غضب القطرين.. ومراقبون: النظام لديه تاريخ فى قمع المعارضة

الابتسامة تعود لـ"صانع السعادة".. محمد صلاح يشكر مؤيديه والمتضامنين معه.. ويداعب المغردين: "صعبان عليّا الهاشتاج".. وزير الشباب: اتفقت مع أبو ريدة لتنفيذ كافة طلباته.. اتحاد الكرة: لا توجد مشكلة غير قابلة للحل

الابتسامة تعود لـ"صانع السعادة".. محمد صلاح يشكر مؤيديه والمتضامنين معه.. ويداعب المغردين: "صعبان عليّا الهاشتاج".. وزير الشباب: اتفقت مع أبو ريدة لتنفيذ كافة طلباته.. اتحاد الكرة: لا توجد مشكلة غير قابلة للحل

14 خطوة يجب اتباعها لتجنب مخاطر حرارة الجو.. أهمها شرب المياه والاستحمام

14 خطوة يجب اتباعها لتجنب مخاطر حرارة الجو.. أهمها شرب المياه والاستحمام

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته كنز ويعلق: ربنا يحميها ويحمى أطفالكم

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته كنز ويعلق: ربنا يحميها ويحمى أطفالكم

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. محمد عشري

يفضل اعطاءها في صفوف متقدمة ضمن منهج التوحيد.

بالفعل السورة تنطوي علي مفاهيم مجردة من وحدانية الله سبحانه وتعالي والصمدية والتفرد بالخلق ، لم يلد ولم يولد ، وكذلك هو الله الاعظم الذي لا يساويه شيء في الوجود. ولابد من استبيان راي رجال الدين في هذا الخصوص.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة