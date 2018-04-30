مدير مركز بحث جزائرى يطالب بحذف سورة "الإخلاص" من مناهج ابتدائى لصعوبتها

مدير مركز بحث جزائرى يطالب بحذف سورة "الإخلاص" من مناهج ابتدائى لصعوبتهاالإثنين، 30 أبريل 2018 10:14 ص
أثار اقتراح يطالب بحذف سورة الإخلاص من المناهج التعليمية للصفوف الابتدائية (الأول والثانى) فى الجزائر، غضبا عارما فى مختلف بقاع الدولة.
وطالب جيلالى مسارى، مدير مركز البحث فى الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية فى وهران، باقتراح لإلغاء سورة الإخلاص، ودرس فرائض الوضوء من كتب المدارس الابتدائية بالجزائر.
وقال جيلالى إن أسباب تلك الدعوة ترجع إلى أن تلميذ الطور الابتدائى لا يفهم معنى السورة رغم سهولة حفظها، حيث قال "الطفل يعرف الأشياء المجردة، ولا يفهم محتوى السور".
أما بالنسبة لدرس فرائض الوضوء، فقد طالب "جيلالى" خلال مداخلة له بالملتقى الدولى حول تدريس التربية الإسلامية فى المؤسسات الرسمية، بحذفه لصعوبة استيعابه من قبل الطلاب الصغار أيضا.
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بواسطة:
د. محمد عشري
يفضل اعطاءها في صفوف متقدمة ضمن منهج التوحيد.
بالفعل السورة تنطوي علي مفاهيم مجردة من وحدانية الله سبحانه وتعالي والصمدية والتفرد بالخلق ، لم يلد ولم يولد ، وكذلك هو الله الاعظم الذي لا يساويه شيء في الوجود. ولابد من استبيان راي رجال الدين في هذا الخصوص.