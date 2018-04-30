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محافظ سوهاج يناقش الاستعدادات بالمديريات والوحدات المحلية بسبب الأحوال الجوية

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:20 م
محافظ سوهاج يناقش الاستعدادات بالمديريات والوحدات المحلية بسبب الأحوال الجوية جانب من الاجتماع


سوهاج - عمرو خلف
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عقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اجتماعا اليوم بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد أ.ح محب حبشى مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، تحسبا لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

 

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية والربط المستمر والتفاعل الفورى، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وسرعة الاستجابة الفورية مع أى بلاغات .

 

وشدد عبد المنعم على أهمية مراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن والتأكد من خلو مخرات السيول أى إشغالات، وذلك بالتنسيق بين مديرية الرى والوحدات المحلية، على أن تكون الكراكات ومعدات الرى موجودة بالقرب من مخرات السيول، بالإضافة إلى نظافة وجاهزية بالوعات تصريف الأمطار، وأنها تعمل بكفاءة عالية وتأمين محطات الرفع والمعالجة بالإمداد بالكهرباء من خلال مصادر بديلة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى والحماية المدنية، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات المعدات بالقطاع الخاص وتأجيرها فى حالة الحاجة إليها .

 

وقال عبد المنعم إن جمعية الهلال الأحمر بسوهاج ستقوم بتجهيز 105 خيم كبيرة مجهزة، و600 مرتبة وبعض الأدوات والمسلتزمات الطبية، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى والتموين.

 

وأكد المحافظ على الإدارة العامة للمرور بضرورة عمل التحويلات المرورية اللازمة وفقا للخطة المسبقة والموضوعة لهذا الغرض، وأثناء الاضطرار إلى تحويلات بعض الطرق والشوارع والكبارى بسبب تجمعات الأمطار، وذلك فى إطار ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات فى سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط أمطار غزيرة على البلاد .

 

وناشد المحافظ المواطنين بعدم الاقتراب من أى مصدر من مصادر الكهرباء أعمدة الكهرباء والإنارة العامة المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لا قدر الله من سوء الأحوال الجوية، خاصة الموجودة بالقرب من أى تجمعات للمياه.

 

وأشار إلى ضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية، الرى، شركة المياه، بالتعامل والتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

 

ووجه المحافظ بضرورة وجود حصر شامل للأماكن التى تتراكم بها مياه الأمطار من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظة، التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.


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