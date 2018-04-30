محافظ دمياط يحيل 18 طبيبا بالوحدات الصحية للتحقيق

محافظ دمياط يحيل 18 طبيبا بالوحدات الصحية للتحقيقالإثنين، 30 أبريل 2018 02:17 م
الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
إضافة تعليق
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، 18 طبيب بالوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة لمديرية الشئون الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق .
كانت إدارة التفتيش المالي والإداري قد قامت بالمرور على الوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة ، لعمل التفتيش والانضباط الإداري على الأطباء ، وبالمرور على الوحدة الصحية بالعباسية تبين غياب 4 اطباء بدون إذن ، وغياب 10أطباء بالوحدة الصحية بالإبراهيمية القبلية ، و4 آخرين بالوحدة الصحية بالمحمدية .
بينما انتظم سير العمل بالوحدة الصحية بحي ثاني وحي أول ، وبالعرض على المحافظ فقد قرر إحالة المخالفات لمديرية الشئون الصحية للتحقيق.
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة