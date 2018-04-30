محافظ دمياط يحيل 18 طبيبا بالوحدات الصحية للتحقيق







دمياط - عبده عبد البارى

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، 18 طبيب بالوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة لمديرية الشئون الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق .

كانت إدارة التفتيش المالي والإداري قد قامت بالمرور على الوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة ، لعمل التفتيش والانضباط الإداري على الأطباء ، وبالمرور على الوحدة الصحية بالعباسية تبين غياب 4 اطباء بدون إذن ، وغياب 10أطباء بالوحدة الصحية بالإبراهيمية القبلية ، و4 آخرين بالوحدة الصحية بالمحمدية .

بينما انتظم سير العمل بالوحدة الصحية بحي ثاني وحي أول ، وبالعرض على المحافظ فقد قرر إحالة المخالفات لمديرية الشئون الصحية للتحقيق.