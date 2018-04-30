video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط يحيل 18 طبيبا بالوحدات الصحية للتحقيق

الإثنين، 30 أبريل 2018 02:17 م
محافظ دمياط يحيل 18 طبيبا بالوحدات الصحية للتحقيق الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط


دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، 18 طبيب بالوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة لمديرية الشئون الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق .

كانت إدارة التفتيش المالي والإداري قد قامت بالمرور على الوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة ، لعمل التفتيش والانضباط الإداري على الأطباء ، وبالمرور على الوحدة الصحية بالعباسية تبين غياب 4 اطباء بدون إذن ، وغياب 10أطباء بالوحدة الصحية بالإبراهيمية القبلية ، و4 آخرين بالوحدة الصحية بالمحمدية .

بينما انتظم سير العمل بالوحدة الصحية بحي ثاني وحي أول ، وبالعرض على المحافظ فقد قرر إحالة المخالفات لمديرية الشئون الصحية للتحقيق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعفاء رئيس مركز دمياط من منصبه ونقله بسبب سوء الأداء

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديريه الصحه

الاطباء

وزاره الصحه




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة