محافظ دمياط : توريد 16 ألف طن قمح لشون وهناجر المحافظة







دمياط عبده عبد البارى

صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أنه تم توريد 16188طن من القمح بجميع الشون والهناجر خلال موسم 2018.



ووجه محافظ دمياط تعليماته لمديرية التموين والتجاره الداخليه فى بيان باستمرار أعمال الإشراف والمتابعة على اللجان الخاصة باستلام القمح المحلى بنطاق المحافظة حتى نهاية موسم التوريد.



يذكر أن المساحة المنزرعة من القمح هذا العام 26.219 ألف فدان، والمتوقع توريده 35.396 ألف طن، مضيفا أنه تم تدبير جميع الأماكن للتخزين، بما يعادل 36 ألف طن قدرة تخزينية.

















