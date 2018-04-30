محافظ القليوبية يناقش استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية قرارا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من مدير أمن القليوبية والمستشار العسكرى بالمحافظة ومديرى مديرية التربية والتعليم والتعليم العام وإدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم للإشراف على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال تلك الفترة.

ومن جانبه عقد محافظ القليوبية اليوم اجتماعا لمناقشة الاستعدادات الجارية للامتحانات وجاهزية المدارس واستراحات المراقبين والمصححين، حيث يبلغ عدد اللجان بالمحافظة 86 لجنة رئيسية، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرية أوراق الأسئلة وتأمينها حتى وصولها للطلاب، وتجميعها وتوصيلها للجان النظام والمراقبة.

وأضاف أن المحافظة ومديرية التربية والتعليم وكل الجهات المعنية، ستبذل قصارى جهدها لضمان سير الامتحانات بشكل هادئ ومستقر، وخدمة الطلاب والطالبات وضمان أن يؤدوا الامتحان فى أجواء من الهدوء والاستقرار وحضر الاجتماع مساعد مدير أمن القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم والمستشار العسكرى بالمحافظة ومديرى التعليم العام وإدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم.







