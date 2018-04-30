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محافظ الدقهلية يلتقى مواطنا ويساعده فى تجهيز ابنته

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:00 ص
محافظ الدقهلية يلتقى مواطنا ويساعده فى تجهيز ابنته الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية


الدقهلية فريق المحافظات
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استقبل الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، أحد المواطنين وأسرته من الأسر الأكثر احتياجاً نظراً لظروفهم الاجتماعية الصعبة، مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم والتعرف على ظروفهم وقرر توفير اللازم تجاههم

وأمر الشعراوى، بسرعة دراسة مساعدة المواطن مساعدة كاملة فى التجهيز لزواج ابنته من خلال الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة برئاسة الدكتورة هدى بلاط، مدير الإدارة، وسلم المواطن مساعده مالية فورية إضافة إلى تسليمه هدايا عينية مساهمة فى زواج ابنته. 

وأكد المحافظ، أن بابه مفتوح للجميع فى أى وقت وأن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجا والحالات الإنسانية الصارخة، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لإشهار جمعية تقوم على رعاية الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة تضم فى عضويتها أهل الخير ورجال الأعمال القادرين لتقديم الدعم والمساندة لهذه الحالات بأساليب غير تقليديه بعيداً عن البيروقراطية والروتين وبإشرافه المباشر.

وقدم المواطن وأسرته الشكر لمحافظ الدقهلية، على عظيم اهتمامه بهم ورعايتهم بصفة شخصية واهتمامه ورعايته بأسر المحافظة بصفة عامة.


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