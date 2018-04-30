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محافظ البحر الأحمر يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء بالغردقة

الإثنين، 30 أبريل 2018 10:09 م
محافظ البحر الأحمر يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء بالغردقة محافظ البحر الأحمر يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان


البحر الأحمر - عماد عرفة
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شهد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، احتفال مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان عام 1439 هجرية بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وذلك بحضور اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، والشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة .

 

بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم كلمة مدير مديرية الأوقاف التى تحدث فيها عن الدروس المستفادة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفضل ليلة النصف من شعبان، وتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، مشيرا إلى أن المسلمين يتعلمون من وحدة القبلة ووحدة الأمة فى الهدف والغاية، خاصة أن الوحدة والاتحاد ضرورة فى كل شئون حياتهم الدينية والدنيوية .

 

ومن جانبه قدم المحافظ التهنئة للحضور وجموع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.


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