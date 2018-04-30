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محافظ الإسماعيلية يناقش مقترحات إعادة فتح بعض الشوارع وتأمينها

الإثنين، 30 أبريل 2018 04:51 م
محافظ الإسماعيلية يناقش مقترحات إعادة فتح بعض الشوارع وتأمينها المحافظ يتفقد شوارع قسم ثانى


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أجرى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، جولة ميدانية بعدد من الشوارع المحيطة بقسم شرطة ثان الإسماعيلية وميدان حى السلام بمحيط القسم، لمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة ومعاينة الشوارع المغلقة على طبيعتها، وذلك لدراسة ومناقشة المقترحات الخاصة بإعادة فتح بعض هذه الشوارع التى يطالب بها المواطنون، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، العميد عادل صيام مأمور قسم شرطة ثان، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة التقى المحافظ عددا من المواطنين وأهالى المنطقة، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، التى وعد ببذل أقصى الجهود للعمل على تلبيتها فى إطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع ووفقا للإمكانيات المتاحة، وذلك بعد انتهاء الدراسة الأمنية والتنسيق مع مدير أمن المحافظة.

 

 

 


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