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الإثنين، 30 أبريل 2018 06:23 م
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محافظ الإسكندرية: غرفة العمليات منعقدة بشكل دائم تزامنا مع التقلبات المناخية

الإثنين، 30 أبريل 2018 06:00 م
محافظ الإسكندرية: غرفة العمليات منعقدة بشكل دائم تزامنا مع التقلبات المناخية مياه امطار - ارشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر، تزامنا مع تواجد التقلبات المناخية الحالية نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية فى محافظات الوجه البحرى، وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية، إلى أن الغرفة تقوم باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وكان المحافظ كلف شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع التقلبات المناخية، حيث تم التشديد على انتشار سيارات الطوارئ وتوزيع البدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، والتركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار، وتهيب شركة صرف صحى الإسكندرية بتوخى الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والاتصال بالخط الساخن 175 من أى تليفون أرضى عند وجود أى تراكمات المياه.


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