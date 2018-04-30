محافظة كفر الشيخ تحذر من سوء الأحوال الجوية خلال 48 ساعة







كفر الشيخ – محمد سليمان

حذرت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ فى بيان لها، المواطنين من هبوب عاصفة ترابية وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة، وخاصة المناطق الساحلية الشمالية المطلة على البحر المتوسط، والتى تستمر لمدة 48 ساعة.

وأضافت المحافظة، فى بيانها، أنها تحذر أصحاب المراكب والصيادين بالمناطق الشمالية من الإبحار فى رحلات صيد خلال العاصفة المواطنين وقائدى المركبات من السير والقيادة على الطرق، خلال العاصفة الترابية، وخاصة أنه من المتوقع أن تزيد سرعة الرياح على مصر، ما يؤدى إلى تأثرها بعاصفتين رعديتين مما يتسبب فى زيادة الأتربة والرمال تصاحبها أمطار غزيرة وارتفاع فى الأمواج على السواحل.

يذكر أن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية تنبأ خلال الفترة من اليوم الاثنين، وحتى غدٍ الثلاثاء، بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد داخل محافظة مطروح، ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتمتد للداخل على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.