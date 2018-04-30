مجلس جامعة بنها ينافش الاستعدادات النهائية للامتحانات







القليوبية - نيفين طه

ناقش مجلس جامعة بنها، فى اجتماعه مساء اليوم برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، عددا من الموضوعات كان فى مقدمتها الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة.

وأكد القاضى، خلال الاجتماع، ضرورة اتباع المعايير الموضوعة لسلامة الامتحانات، فى مقدمتها تشكيل لجان بكل كلية للمتابعة اليومية للامتحانات واستلام مظاريف الأسئلة.

كما أكد القاضى ضرورة تواجد العمداء ووكلاء الكليات بشكل دائم لحل المشكلات الطارئة فى الامتحانات، وشدد القاضى على منع اصطحاب الطلاب لأية مساعدات خارجية والهواتف المحمولة داخل اللجان.

وأضاف القاضى أن سير الامتحانات بشكل طبيعى وتهيئة المناخ النفسى للطلاب لتأدية الامتحانات من شأنهما الخروج للامتحانات بشكل يتوافق مع القانون، ويمثل إنجازا جديدا للجامعة، وبما يسهم فى الإسراع بعملية التصحيح وإعلان النتائج فى المواعيد التى سبق للمجلس تحديدها.