قطاع القابضة ببورسعيد: تجهيز فريق طوارئ تحسبا لسقوط أمطار

قطاع القابضة ببورسعيد: تجهيز فريق طوارئ تحسبا لسقوط أمطارالإثنين، 30 أبريل 2018 09:25 ص
المهندس عاشور أبو المعاطى رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد
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أكد المهندس عاشور أبو المعاطى رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه تم تحديد خطوات عاجلة تحاسباً لسقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.
ولفت أنه تم تجهيز سيارات الكسح بالقطاع، على أن يتم تخصيص سيارة تخضع تحت مشرفى الأحياء بجانب ماكينة " كوبتا" لشفط المياه من أماكن التجمعات، حتى يتم التخلص منها بالطرق الآمنة .
وتابع أنه تم توفير سيارة "سيول" الغرض منها العمل كمحطة مياه تساعد على نقل المياه والتخلص منها فى المناطق الآمنة، فضلا عن تجهيز فريق الطوارئ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء للتدخل فى وقت الأزمة، بالإضافة لتوفير مولدات كهربائية والسولار تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى، حتى يتسنى لعربات الكسح العمل دون انقطاع.
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