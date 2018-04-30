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فيديو..صراع الميليشيات المسلحة وترويع المدنيين بالأسلحة الثقيلة يعود لطرابلس

الإثنين، 30 أبريل 2018 01:50 م
فيديو..صراع الميليشيات المسلحة وترويع المدنيين بالأسلحة الثقيلة يعود لطرابلس دبابات فى شوارع العاصمة طرابلس - صورة أرشيفية


كتب - أحمد جمعة
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أكدت تقارير إعلامية ليبية اندلاع اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة فى العاصمة طرابلس، فجر اليوم الاثنين، بين عدد من الكتائب المسلحة المنتمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى الليبية.

وأكد موقع المرصد الليبى أن الاشتباكات بين كتيبتى الأمن المركزى أبوسليم بقيادة عبدالغني الككلي غنيوة، وكتيبة النواصى المعروفة باسم القوة الثامنة وكلاهما تابعتين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اندلعت بسبب خلاف حول استيلاء إحدى المجموعتين على سيارات تابعة للأخرى.

 

وأوضح الموقع أن الميليشيات المسلحة استخدمت أسلحة ثقيلة فى محيط منطقة أبوسليم وميدان فلسطين القريب من معسكر باب العزيزية فى العاصمة طرابلس وفى محيط المعسكر ذاته. وتأتى هذه الاشتباكات لتكسر فترة الهدوء الطويل الذى شهدته العاصمة طرابلس طيلة الفترة الماضية باستثناء محيط مطار معيتيقة الدولى شرقى المدينة.


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