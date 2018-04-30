فتح الطرق السريعة بأسوان بعد استقرار الأحوال الجوية







أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فتح الطرق السريعة بالمحافظة "الصحراوى القاهرة" و"أبوسمبل الدولى" و"الزراعى"، بعد أن شهدت المحافظة استقرارًا نسبيًا فى حالة الطقس عقب العاصفة الترابية التى ضربت المحافظة مساء اليوم الاثنين.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حركتى الملاحة النهرية والجوية لا تزال مغلقة، لحين التأكد من الاستقرار التام لحالة الطقس، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تشهد أضرارًا أو حوادث على الطرق بسبب العاصفة الترابية.

وأوضح اللواء حجازى، أنه يتابع عواقب العاصفة من خلال غرفة عمليات محافظة أسوان بديوان عام المحافظة، ويشرف بنفسه على تعامل الجهات التنفيذية المختلفة مع حالة الطقس السيئة التى تشهدها المحافظة، مشيداً بتعامل المواطنين مع العاصفة الترابية ودرجة وعيهم من خلال التزامهم بالمنازل خلال فترة العاصفة، وهو ما أدى إلى الحد من وجود خسائر أو وقوع حوادث.

وكانت محافظة أسوان، شهدت مساء اليوم الاثنين، عاصفة ترابية اجتاحت مدن وقرى ومراكز المحافظة المختلفة، مما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحى للبواخر السياحية بنهر النيل، وكذلك الملاحة الجوية من وإلى مطار أسوان الدولى.