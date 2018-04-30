غرف عمليات دائمة لمتابعة تداعيات حالة الطقس بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماع طارئ بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، بحضور اللواء عبد الرحمن شحاته مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك بهدف الوقوف على كافة الاستعدادات ومراجعة التدابير تحسبا لتعرض المحافظة للطقس السئ .

وأصدر المحافظ توجيهات بعدم منح إجازات للعاملين بالمرافق الهامة والمعنية بالأزمة مع الغاء الإجازات وعودة العاملين والمسئولين لعملهم حتى انتهاء الأزمة.

ووجه الزملوط خلال الاجتماع بضرورة التواصل المستمر بين غرف عمليات مراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وضرورة مراجعة كل رئيس مدينة لكافة المعدات ودفعها بالقرب من الأماكن المتوقع التضرر بها .

وشدد الزملوط على ضرورة دفع لوادر بكافة الطرق الحيوية لرفع الكثبان الرملية المتراكمة في حال قيام العاصفة الترابية مع قيام إدارة المرور بالمتابعة المستمرة من خلال دوريات المرور المتنقلة وأيضا غلق الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية كما راجع المحافظ موقف استعداد المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المراكز والقرى ودفع سيارات الإسعاف بالقرب من الاماكن المتوقع أن تتضرر سواء حوادث طرق أو حرائق أشجار أو سيول .

ووجة الزملوط أيضًا بضرورة دفع سيارات الكسح والمطافئ بكافة القري والمراكز وأيضا ضرورة استعداد التضامن الاجتماعي بتوفير وتجهيز الخيام والبطاطين في حال حدوث الأزمة .

وناقش المحافظ موقف مديرية التموين ومراجعة استعدادها لتوفير كميات من الخبز لنقلها من القرى الأمنة للقرى المتضررة، إن حدثت الأزمة، وناقش موقف استعداد الكهرباء بتوفير ماكينات ومولدات طاقة حال انقطاع التيار.