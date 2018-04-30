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الإثنين، 30 أبريل 2018 09:48 م
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غرفة أزمات وكوارث الأقصر تناشد الأهالى عدم الخروج من المنازل إلا بحالة الضرورة

الإثنين، 30 أبريل 2018 08:05 م
غرفة أزمات وكوارث الأقصر تناشد الأهالى عدم الخروج من المنازل إلا بحالة الضرورة امطار - ارشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أهابت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، بالمواطنين بتوخي الحذر وإتباع إجراءات السلامة والنصائح والإرشادات الواجب إتباعها نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية في المحافظة.
 
وناشدت الغرفة المواطنين بالبقاء في المنزل في هذه الفترة وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة وعدم اصطفاف السيارات أسفل الأشجار وبجوار اللافتات قدر الإمكان، وعدم اصطحاب الأطفال خارج المنزل وارتداء الكمامات، ومراقبة حالة الجو قبل استخدام الطرق والحرص دائما عند قيادة السيارات واتباع كافة إجراءات الأمان والسلامة.
 
 

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