طيران التحالف يستهدف دبابة تابعة لمليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء اليمنية

طيران التحالف يستهدف دبابة تابعة لمليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء اليمنيةالإثنين، 30 أبريل 2018 10:44 م
غارة جوية _ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
استهدف طيران التحالف العربى فى اليمن، اليوم ، دبابة تابعة لمليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء.
وقال مصدر بالمقاومة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن طيران التحالف استهدف بغارة جوية دبابة تابعة للمليشيا الانقلابية كانت تتمركز فى عقبة الماذن التابعة لمديرية مكيراس بالقرب من منطقة عوين مديرية الصومعة بالبيضاء.
وأشار المصدر اليمنى إلى أن قوات الأمن الخاصة القت القبض على مجموعة من عناصر المليشيا الانقلابية كانت فى منزل بالقرب من سوق قانية بين محافظتى البيضاء ومارب..لافتاً إلى أن عنصرين من المليشيا كانا يقومان بعملية تجسس فى منطقة قانية.
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة