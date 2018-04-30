طيران التحالف يستهدف دبابة تابعة لمليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء اليمنية







عدن أ ش أ

استهدف طيران التحالف العربى فى اليمن، اليوم ، دبابة تابعة لمليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر بالمقاومة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن طيران التحالف استهدف بغارة جوية دبابة تابعة للمليشيا الانقلابية كانت تتمركز فى عقبة الماذن التابعة لمديرية مكيراس بالقرب من منطقة عوين مديرية الصومعة بالبيضاء.

وأشار المصدر اليمنى إلى أن قوات الأمن الخاصة القت القبض على مجموعة من عناصر المليشيا الانقلابية كانت فى منزل بالقرب من سوق قانية بين محافظتى البيضاء ومارب..لافتاً إلى أن عنصرين من المليشيا كانا يقومان بعملية تجسس فى منطقة قانية.