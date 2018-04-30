طلاب علوم طبية ببنى سويف يطالبون بتدريبهم فى "الرمد" ويرفضون شهادة "فنى"

رفض طلاب كلية العلوم الطبية والتطبيقية بجامعة بنى سويف شرق النيل، اتجاه الجامعة وعميد الكلية لمنح الخريجين شهادات تحمل مسمى "تقنى"، أى فنى فى التخصصات التى يدرسونها على مدى خمس سنوات، فضلا عن تدريب طلاب قسم البصريات وعلوم الرؤية فى معهد البصريات بدلا من المستشفيات، مطالبين بإصدار لائحة تضمن حقوقهم.



أوضحوا أنهم حصلوا على 94% فى الثانوية العامة وتقدموا للكلية لكى يدرسوا خمس سنوات بها، منها سنة امتياز يتدربون خلالها عمليا فى مستشفى الرمد ببنى سويف، ويحصلون على بكالريوس فى تخصصات" بصريات وعلوم الرؤية، مختبرات طبية، أشعة وتصوير"، لكنهم فوجئوا بإعلان الجامعة وعميد الكلية أنهم سيتدربون فى معهد البصريات، فضلا عن منح الخريجين شهادة "فنى" كلا فى تخصصه.



طلاب كلية العلوم الطبية والتطبيقية بجامعة بنى سويف

