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طقس سيئ ورياح محملة بالأتربة تضرب محافظة المنيا

الإثنين، 30 أبريل 2018 03:27 م
طقس سيئ ورياح محملة بالأتربة تضرب محافظة المنيا طقس سيئ بالمنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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شهدت محافظة المنيا حالة من الطقس السيئ ورياح محملة بالأتربة والرمال، ما أدى إلى توقف مراكب الصيد والمراكب النيلية والمعديات فى عدد من القرى الواقعة على النيل.

وامتلأت أجواء المحافظة بالأتربة والرمال بسبب حالة الطقس السيئة، كما توقفت العديد من سيارات النقل الثقيل على جانبى الطريق الصحراوى خوفا من تسبب تلك الرياح فى حجب الرؤية على الطرق السريعة.

وفى نفس السياق، تقوم إدارة المرور بالمنيا من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بتوعية السائقين وتحذيرهم من السرعات الجنونية والتى قد تتسبب فى الحوادث.

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