طقس سيئ ورياح محملة بالأتربة تضرب محافظة المنيا

طقس سيئ ورياح محملة بالأتربة تضرب محافظة المنياالإثنين، 30 أبريل 2018 03:27 م
طقس سيئ بالمنيا
إضافة تعليق
شهدت محافظة المنيا حالة من الطقس السيئ ورياح محملة بالأتربة والرمال، ما أدى إلى توقف مراكب الصيد والمراكب النيلية والمعديات فى عدد من القرى الواقعة على النيل.
وامتلأت أجواء المحافظة بالأتربة والرمال بسبب حالة الطقس السيئة، كما توقفت العديد من سيارات النقل الثقيل على جانبى الطريق الصحراوى خوفا من تسبب تلك الرياح فى حجب الرؤية على الطرق السريعة.
وفى نفس السياق، تقوم إدارة المرور بالمنيا من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بتوعية السائقين وتحذيرهم من السرعات الجنونية والتى قد تتسبب فى الحوادث.
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة