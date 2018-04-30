ضبط "جاتوه" منتهى الصلاحية لدى حلوانى شهير بدمياط







دمياط عبده عبد البارى

تمكنت مباحث التموين بدمياط برئاسة المقدم عماد معوض وضياء قنديل مفتش التموين، من ضبط "جاتوه" فى حالة عفن ومنتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى بمعرض حلويات شهير بكورنيش النيل بدمياط.

وكان أحد المواطنين قد حرر محضرا بقسم شرطة أول دمياط، ضد صاحب معرض الحلويات، وتم إخطار مباحث التموين التى توجهت للمعرض، وتم التحفظ على المضبوطات كما تم تحرير محضر غش تجارى وسحب عينات من المنتجات وإرسالها للمعمل المشترك لتحليلها وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.