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الإثنين، 30 أبريل 2018 12:56 م
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ضبط أدوية مخدرة فى حملة تفتيشية على الصيدليات بكفر صقر بالشرقية

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:33 م
ضبط أدوية مخدرة فى حملة تفتيشية على الصيدليات بكفر صقر بالشرقية صيدلية-ارشيفية


الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الصيدليات ومخازن الأدوية بمركز ومدينة كفر صقر لضبط الأدوية والصيدليات المخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3000 عبوة أدوية متنوعه جدول تانى وأدوية مؤثرة علي الحالة النفسيه بدون فواتير جاهزة ومعدة للبيع،كما تم ضبط 950 قرص ترامادول مهربه وغير مسموح بتداولها ، 450 قرص أدوية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها ، 60 علبة دواء منتهي الصلاحية معد للبيع بما يضر بصحه المرضى،و850 عبوة مبيد حشري سائل غير مسموح بتداوله وصدر به منشور غش تجارى.

كما تم ضبط مخزن أدوية يحتوي علي عدد كبير من المحاليل والمستلزمات طبيه غير مرخص.

وتم تنفيذ الغلق الإداري والتشميع لمخزن أدوية والصيدليات المخالفة لصدور قرار غلق إداري لها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرير محاضر برقم ٧٨٣٨ لسنة ٢٠١٨ جنح كفر صقر ورقم ٧٨٣٩ لسنة ٢٠١٨ جنح كفر صقر.

 


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