صور.. وصول وزيرة التضامن لجامعة المنصورة لافتتاح وحدة علاج الإدمان







الدقهلية محمد حيزة

وصلت منذ قليل غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان جامعة المنصورة، لافتتاح وحدة علاج الإدمان بمركز الطب النفسى وعلاج الإدمان بمستشفى المنصورة الجامعى والتى تعد أول وحدة حكومية على مستوى محافظات الدلتا لعلاج الإدمان.

واستقبل الوزيرة، الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفيات جامعة المنصورة، الدكتورة هالة البرعى رئيس قسم الطب النفسى.

وذلك بحضور اللواء زكريا الغمرى مدير إدارة مكافحة المخدرات، عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

ورحب الدكتور محمد القناوى بتشريف الوزيرة بزيارة جامعة المنصورة والتى تعد الزيارة الأولى للجامعة، مشيرا إلى الدور الهام لوزارة التضامن الاجتماعى فى تدعيم الوحدات الطبية التى تخدم المجتمع وتعمل على معالجة مشكلات مجتمعية خطيرة كالادمان والتى تهدد مستقبل الشباب وتهدد حياتهم.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعاتها بزيارتها جامعة المنصورة التى تعد منارة للعلم وعاصمة الطب فى مصر، مشيرة إلى أهمية التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وقسم الطب النفسى لمكافحة ظاهرة الإدمان ومعالجة آثاره الصحية والنفسية والعمل سويا للمحافظة على جيل الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان الذى يعد آفة العصر.



غادة والى بجامعة المنصورة



غادة والى بجامعة المنصورة