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صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الكمائن الأمنية بمدينة بنها

الإثنين، 30 أبريل 2018 04:51 م
صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الكمائن الأمنية بمدينة بنها جانب من الجولة


القليوبية نيفين طه
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نفذ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، جولة تفقدية بمركز ومدينة بنها، شملت الجولة المرور على كمين أتريب الحدودى وكمين شبلنجة الحدودى.

ووجه مدير الأمن على جميع القوات باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه وعدم الانشغال بأى أمر آخر خلال عملية التأمين المكلف بها ، وأيضا الالتزام بحسن معاملة المواطنين وفحص المترددين على المنشآت الهامة والحيوية ودور العباده للتأكد من هويته قبل الدخول على أن يكون ذلك باستخدام البوابات الالكترونيه والمجسات وعلى بعد مناسب من الحرم الآمن للمنشأة.

واستكمل مدير الأمن جولته سيرا لمتابعة تواجد القوات المكلفة برفع الاشغالات وتيسير الحركه المروريه و اخلاء الارصفه لسير المشاة.

تأتى تلك الحملات فى إطار سياسة وزارة الداخلية بتكثيف المرور على المنشآت الهامه و الحيوية و الأكمنة الحدودية.

مدير أمن القليوبية يتفقد الكمائن الأمنية بمدينة بنها (1)
 

 

مدير أمن القليوبية يتفقد الكمائن الأمنية بمدينة بنها (2)
 

 

مدير أمن القليوبية يتفقد الكمائن الأمنية بمدينة بنها (3)
 

 

مدير أمن القليوبية يتفقد الكمائن الأمنية بمدينة بنها (4)
 

 

مدير أمن القليوبية يتفقد الكمائن الأمنية بمدينة بنها (5)
 

 

مدير أمن القليوبية يتفقد الكمائن الأمنية بمدينة بنها (6)
 
مدير أمن القليوبية يتفقد الكمائن الأمنية بمدينة بنها (7)
 

 


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