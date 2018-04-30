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الإثنين، 30 أبريل 2018 11:30 م
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صور.. محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

الإثنين، 30 أبريل 2018 11:04 م
صور.. محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان جانب من الحضور


قنا - هند المغربى
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شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، نائبا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان والليلة الختامية لمولد سيدى عبد الرحيم القنائى، بحضور اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والنائب محمد سعيد الدويك عضو مجلس النواب، والعقيد أحمد سمير وكيل الأمن الوطنى والعقيد عصام محمد نائب المستشار العسكرى والشيخ محمد الطراوى  وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والشعبية  بالمحافظة  .

بدأ الحفل بتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ محمد الطراوى خطبة ذكر خلالها  أننا نحتفل بمناسبة جليلة وهى ليلة النصف من شعبان، ففى هذه الليلة استجاب رب العزة لرسوله الكريم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، كما تحدث عن حياة العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائى تجديدا لسيرته العطرة وترسيخ للقيم والمعانى التي عاش عمره داعيا لها، حيث كان شديد التمسك بالعلم والمعرفة ويدعو إلي صدق التوكل على الله والإخلاص في العمل والاجتهاد في فعل الخيرات، وأكد الطراوى في ختام كلمته على فضل الدعاء في هذه الليلة المباركة من الشهر الكريم التى ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى  .

وقدم  محافظ  قنا التهنئة إلي فخامة السيد رئيس الجمهورية والسادة الحضور وجموع أبناء المحافظة  بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان، والليلة الختامية لمولد سيدى عبد الرحيم القنائي وقرب حلول شهر رمضان المبارك  متمنيًا  أن يعيده الله  على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن  والبركات.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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