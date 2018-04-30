صور.. محافظ سوهاج : استمرار حملات النظافة والتجميل بقرى مدينة طما







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،استمرار حملات النظافة والتجميل وصيانة كشافات الإنارة بقري وشوارع مركز ومدينة طما.

وقامت المحافظة بشن عدد من حملات النظافة بالمدينة والقرى التابعة للمركز لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين.

وشدد محافظ سوهاج فى بيان له اليوم علي الوحدات المحلية المختلفة بتنفيذ خطة المحافظة لتكثيف اعمال النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين .

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملات للنظافة والتجميل حيث تم إنارة الشوارع بقرية الرياينه المعلق وصيانة الكشافات وتركيب لمبات الإنارة ، واستكمال انارة طريق الرياينة الجباب حتى حدود الوحدة المحلية لقرية أم دومه ، واستكمال اعمال تركيب البلدورات بطريق طما الرياينه حتى مدخل الوحده المحلية لقرية الرياينه المعلق وسوف يتم زراعتها وتجميلها لتعطى منظر حضارى للطريق العام ، كما تم رفع القمامة والمخلفات بقرية مشطا، والطريق السريع والمرشح بالعتامنة ، ومن أمام الجمعية الزراعية وتم رفع المخلفات من أمام مقابر العتامنة ، ومن أمام مركز شباب كوم العرب.

اعمال النظافة والتجميل بطما (1)-2

اعمال النظافة والتجميل بطما



اعمال النظافة والتجميل بطما

اعمال النظافة والتجميل بطما