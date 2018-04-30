صور.. محافظ بنى سويف يكرم 141 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام







بنى سويف أيمن لطفى

كرم اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف 141 شخصا 15 من أسر شهداء القوات المسلحة و16 من أسر شهداء الشرطة، و10 أمهات مثاليات لأبناء أيتام ، و 100 من أسر الأيتام، فضلا عن بعض العاملين المحالين للمعاش بجمعية الشابات المسلمات بمدينة بنى سويف.

وذلك خلال احتفالية يوم اليتيم التى أقامتها الجمعية بقاعة الياسمين بنادى ضباط الشرطة بمدينة بنى سويف، بحضور العقيد محمود عبد المجيد بشير المستشار العسكرى للمحافظة ،والمحاسب محمود مغربى رئيس مركز ومدينة بنى سويف ،و أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ،و زينب عبدالحميد رئيس مجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من التنفيذيين وأهالى وأسر الشهداء والأطفال الأيتام، وسلم المحافظ شهادات تقدير للمكرمين، وكذلك المبالغ المالية المقدمة من الجمعية للأطفال الأيتام وأسرهم.

وعلى هامش الحفل أعرب محافظ بنى سويف عن سعادته بالمشاركة فى حفل جمعية الشابات المسلمات صاحبة الأيادى البيضاء فى كثير من المجالات بالمجتمع السويفى، كما قدم المحافظ تحية خاصة للقوات المسلحة والشرطة والتضحيات الكبيرة التى يبذلها أبناء الوطن من الجيش والشرطة فى سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحفظ أمن واستقرار بلادنا الغالية مصر.



تكريم 141 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام



تكريم 141 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام



تكريم 141 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام



تكريم 141 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام



تكريم 141 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام



تكريم 141 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام



تكريم 141 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام



تكريم 141 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام



تكريم 141 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام



تكريم 141 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام