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الإثنين، 30 أبريل 2018 08:06 م
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صور.. محافظ بنى سويف يفتتح منفذين لبيع السلع بأسعار مخفضة

الإثنين، 30 أبريل 2018 06:06 م
صور.. محافظ بنى سويف يفتتح منفذين لبيع السلع بأسعار مخفضة المحافظ يفتتح منفذين لبيع السلع


بنى سويف أيمن لطفى
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افتتح اليوم الإثنين، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف يرافقه اللواء أركان حرب طارق إسماعيل رئيس الشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والعميد محمد حسن المعاصرى مدير منافذ القوات المسلحة ببنى سويف، والمحاسب محمود مغربى رئيس مدينة بنى سويف، منفذين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقريتى شريف باشا وتزمنت الشرقية بمركز بنى سويف.

وتفقد المحافظ ومرافقوه محتويات المنفذين اللذين يتم افتتاحهما تزامنا مع قرب قدوم شهر رمضان لبيع منتجات غذائية مثل الزيت، السكر، اللحوم، الدجاج، الأسماك، الأرز، و المكرونة والعديد من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة عن الأسواق لتخفيف العبء عن محدودى الدخل من المواطنين.

وأشاد محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم  بدور القوات المسلحة وتعاون كافة مؤسسات الدولة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء خاصة فى القرى، مؤكداً على أن الدولة تولى اهتماماً خاصًا بمحدودى الدخل ولا تدخر جهداً فى تقديم العون لهم وتيسير سبل معيشتهم، مشيداً بأهمية منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة فى عرض منتجاتها بأسعار مخفضة فى الكثير من المحافظات تلبية لاحتياجات المواطنين ومواجهة الغلاء وتوفير سلع وأغذية بأسعار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، فضلا عن تأثيرها الكبير للدفع بجهود ضبط الأسواق.

 كما كلف المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية التموين ومسؤولى منافذ القوات المسلحة بتوفير أماكن جديدة  للتوسع فى إنشاء مثل هذه المنافذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة  للمواطنين، وأن تمتد هذه المنافذ بجميع المراكز والمدن  خاصة بالقرى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية، بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من مجمعات القطاع الخاص لإقامة منافذ بالقرى.

وأصدر المحافظ  تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بإعداد خريطة تفصيلية بالأماكن المتاحة للتوسع في إقامة منافذ توفير السلع بأسعار مناسبة للجمهور ، على أن يتم الأخذ فى الاعتبار عدة عوامل لتحقيق أكبر استفادة من المنافذ، وهى: اختيار المواقع ذات المساحات الكبيرة لأستيعاب أكبر كمية ممكنة من السلع ، وأن تكون في وسط التجمعات السكانية وبالمناطق والقرى البعيدة التي يجد المواطن الصعوبة على السلع إلا من خلال الذهاب إلى المدن لتخيف الأعباء عن كاهل البسطاء فى الريف.

 

 

المحافظ يفتتح منفذين لبيع السلع
المحافظ يفتتح منفذين لبيع السلع

 

المحافظ ومرافقوه يفتتحون منفذين لبيع السلع
المحافظ ومرافقوه يفتتحون منفذين لبيع السلع

 

المحافظ يفتتح منفذ شريف باشا
المحافظ يفتتح منفذ شريف باشا

 

محافظ بنى سويف ومرافقوه يتفقدون محتويات المعرض
محافظ بنى سويف ومرافقوه يتفقدون محتويات المعرض

 

المحافظ يتعرف على اسعار المنتجات الغذائية بمنفذ تزمنت الشرقية
المحافظ يتعرف على اسعار المنتجات الغذائية بمنفذ تزمنت الشرقية

 

المحافظ ومرافقوه يفتتحون منفذين لبيع السلع
المحافظ ومرافقوه يفتتحون منفذين لبيع السلع

 

 
 

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