صور.. محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين من أبناء المحافظة







الغربية - محمد طارق

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، الحفل السنوي الذي اقامتة نقابة المهن الرياضية بالغربية بمناسبة عيد الرياضيين الذي أقيم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة ، لتكريم الرياضيين والمتميزين من أبناء محافظة الغربية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الافتتاح التي ألقاها الدكتور مجدي أبو فريخة نقيب الرياضيين بالغربية قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية لرعايته الحفل ودعمه الكبير للرياضة والرياضيين بمحافظة الغربية.

وهنأ نقيب الرياضيين الاعلامى أحمد شوبير لحصوله على جائزة أفضل اعلامى رياضي في مصر،

أكد الدكتور فتحي ندا عضو مجلس النواب،أن الرياضة أمن قومي حيث تلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية، مقدما الشكر للاعلامى أحمد شوبير على مساهمته في حل كثير من الأزمات التي عصفت بالرياضة المصرية.

وخلال الحفل قدم الإعلامي أحمد شوبير الشكر لمحافظ الغربية على ما لمسه من تطور في محافظة الغربية وخاصة تطوير شارع الجلاء بطنطا ، مؤكدا على فخره بانتمائه لمحافظة الغربية وسعادته بكل الانجازات التي تحققت في المحافظة بشتى المجالات .

وأكد محافظ الغربية على دعمه الكامل لكافة الأنشطة الرياضية ، مشيرا إلى أن الرياضة أخلاق مستشهدا باللاعب العالمي محمد صلاح الذي تمنى أن يحذوا كل الشباب حذوه في تشريف مصر بين دول العالم .

كما قدم محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الحفل ،وفى نهاية الحفل أهدى الدكتور مجدي أبو فريخة درع نقابة المهن الرياضة للواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية لرعايته للرياضة والرياضيين للمحافظة .

كما تم تكريم الدكتور فتحي ندا نقيب عام الرياضيين وعضو مجلس النواب والاعلامى الكبير الكابتن أحمد شوبير وتكريم اللاعب العالمي محمد صلاح وتسلمها نيابة عنه مكتشفيه،وتكريم الدكتورة عزة شوقي عميد كلية التربية الرياضية بطنطا.

كما تم تكريم عدد من الرياضيين الحاصلين على جوائز رياضية وعدد من القيادات الرياضية،كما تم تكريم أم الشهيد بولا عبد الله شهيد كنيسة مارجرجس بطنطا.

حضر الحفل الدكتور عبد المنعم شهاب واللواء سعيد طعيمة أعضاء مجلس النواب وعدد من الرياضيين والإعلاميين.



محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين



محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين



محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين



محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين



محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين



محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين



محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين



محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين



محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين



محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين



محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين