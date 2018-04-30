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الإثنين، 30 أبريل 2018 12:52 م
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صور.. محافظ الغربية يفتتح 20 منزلا بقرية سنبو مركز زفتى بعد إعادة تأهيلهم

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:54 م
صور.. محافظ الغربية يفتتح 20 منزلا بقرية سنبو مركز زفتى بعد إعادة تأهيلهم محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى


الغربية - محمد طارق
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افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، 20 منزلا بقرية سنبو مركز زفتى  بعد أن قامت جمعية الأورمان بإعادة تأهيلهم بالكامل بتكلفة 40 ألف جنيه للمنزل الواحد ، وذلك تحت رعاية  رئيس الجهورية وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان ، وضمن البروتوكول الثاني لتطوير القرى الأكثر احتياجا بعدد 26 قرية بمحافظة الغربية.

وتعد قرية سنبو هي القرية السادسة بمحافظة الغربية التي تم الانتهاء من تطوير المنازل بها.

والجدير بالذكر،أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل قرية منشية سليمان بمركز كفر الزيات ، وقرية كفر الجندي وقرية سنباط بمركز زفتى وقرية محلة مسير وقرية نشيل مركز قطور، على أن يتم اختيار المنازل بالقرى لأكثر احتياجا عن طريق الشئون الاجتماعية  والجمعيات الأهلية .

وخلال الافتتاح قدم محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على هذا العمل الخير الذي يعود بالنفع على المواطنين البسطاء .

كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بسرعة صرف معاشات تكافل وكرامة للمستحقين ومن ينطبق عليه الشروط في أسرع وقت ، مشير إلى أنه يتم صرف 30 مليون جنيه لمعاشات تكافل وكرامة و20 مليون جنيه لمعاشات التضامن الاجتماعى شهريا.

رافق المحافظ اللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد محمد بدر رئيس مركز ومدينة زفتى وتغريد عواره وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية والنائب رفعت داغر والنائب مصطفى أبو زيد أعضاء مجلس النواب عن مركز زفتى والعقيد عصام أحمد محمود مدير جمعية الأورمان بالغربية.

محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (1)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (2)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (3)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (4)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (5)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (6)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (7)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (8)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (9)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (10)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (11)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى (12)
محافظ الغربية يفتتح إعادة تأهيل منازل بزفتى 

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