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صور.. محافظ الدقهلية لفرق التطعيمات: أنتم صورة حضارية وجهودكم ظاهرة

الإثنين، 30 أبريل 2018 07:49 م
صور.. محافظ الدقهلية لفرق التطعيمات: أنتم صورة حضارية وجهودكم ظاهرة جانب من الحضور فى إحتفالية مديرية الصحة بالأسبوع العالمى للتطعيمات


الدقهلية شريف الديب
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قال الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، لفرق التطعيمات أنتم صورة حضارية وواجهة مشرفة لقطاع الصحة بالمحافظة، وجهودكم ظاهرة على أرض الواقع تؤيده النسب العالية للتطعيمات، مضيفًا أن العنصر البشرى بالمنظومة الصحية أساس نجاح العمل فى مقدمته الأطباء وهيئة التمريض.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمى للتطعيمات فى الفترة من 24/4 حتى 30/4/2018، والذى أقيم بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة، وكرم الشعراوى، خلال الاحتفالية الدكتورة ولاء سليمان، رئيس قطاع التطعيمات بمديرية الصحة، بمنحها درع التميز، كما كرم 33 من اعضاء فرق التطعيم ما بين أطباء وصيادلة وهيئه تمريض ومراقبين صحيين على مستوى 18 إدارة صحية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، أن الدقهلية أولى المحافظات فى نسب التطعيمات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الخدمة التطعيمية تقدم من خلال 497 منفذا على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المرور الميدانى للتطعيم، وأن أعضاء فرق التطعيم مقدمى الخدمة يبلغ 5000 من الأطباء وكافة الفئات المساعدة معهم، والمستهدف سنويا للتطعيم يصل إلى مليون طفل بمعدل 8 جرعات تطعيمية لكل طفل.

وأشار مكى، إلى أن الأمراض المستهدفة للتطعيم تبلغ 10 أمراض شملت شلل الاطفال، الالتهاب الكبدى الوبائى، الدرن، الدفتريا، التتانوس، الحصبه، السعال الديكي، الانفلونزا البكتيرية، الحصبة الألمانية، النكاف، بالإضافة الى تطعيمات طلاب المدارس والحجاج  والمسافرين والتجمعات السكانية. وأشاد وكيل وزارة الصحة، بجهود محافظ الدقهلية، لمساندته ورعايته ودعمه المستمر للمنظومة الصحية وللعاملين بها لتقديم خدمه متميزة لجميع المرضى والمترددين على كافه منافذ تقديم الخدمة بنطاق المحافظة.

 

حضر الاحتفالية اللواء فايز شلتوت، وكيل اول الوزارة السكرتير العام، مسئولي الادارات الصحية بمديريه الصحة، نواب البرلمان، جمع كبير من العاملين بفرق التطعيمات بمديريه الشئون الصحية.

جانب من الحضور فى احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات
جانب من الحضور فى احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات


المشاركون فى احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات
المشاركون فى احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات


صورة احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات
صورة احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات


محافظ الدقهلية يشارك احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات
محافظ الدقهلية يشارك احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات


محافظ الدقهلية فى احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات
محافظ الدقهلية فى احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات


محافظ الدقهلية اثناء احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات
محافظ الدقهلية اثناء احتفاليه مديرية الصحة بالأسبوع العالمي للتطعيمات


  


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