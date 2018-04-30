صور ...سكرتير عام المنوفية يجتمع بنواب مجالس المدن لبحث سبل تطوير العمل

صور ...سكرتير عام المنوفية يجتمع بنواب مجالس المدن لبحث سبل تطوير العملالإثنين، 30 أبريل 2018 02:13 م
إجتمع الدكتورأيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية صباح اليوم ، بنواب رؤساء مجالس المدن والأحياء بنطاق المحافظة، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام لمناقشة تطوير منظومة العمل بمشروع المواقف كل فى نطاقه والتأكد من إنتظام سير العمل بها .
وخلال الإجتماع ، شدد السكرتير العام على ضرورة رفع كفاءة العمل المكلفين به من حيث الإشراف على المواقف وإعتماد خطوط السيرالخاصة بسيارات الأجرة ومتابعة سيرالخطوط من حيث فتحها ، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه عملية التراخيص الجديدة بالمواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
كما أكد السكرتير العام ، على بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بمنظومة العمل بالمواقف وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لإنجاز العمل فى أسرع وقت ممكن ، مع ضرورة تذليل كافة العقبات التى تعرقل العمل لتقديم أفضل خدمة للمواطنين .
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن
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