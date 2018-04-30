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الإثنين، 30 أبريل 2018 02:58 م
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صور ...سكرتير عام المنوفية يجتمع بنواب مجالس المدن لبحث سبل تطوير العمل

الإثنين، 30 أبريل 2018 02:13 م
صور ...سكرتير عام المنوفية يجتمع بنواب مجالس المدن لبحث سبل تطوير العمل اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن


المنوفية _ محمد فتحى
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إجتمع الدكتورأيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية صباح اليوم ، بنواب رؤساء مجالس المدن والأحياء بنطاق المحافظة، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام لمناقشة تطوير منظومة العمل بمشروع المواقف كل فى نطاقه والتأكد من إنتظام سير العمل بها .

وخلال الإجتماع ، شدد السكرتير العام على ضرورة رفع كفاءة العمل المكلفين به من حيث الإشراف على المواقف وإعتماد خطوط السيرالخاصة بسيارات الأجرة ومتابعة سيرالخطوط من حيث فتحها ، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه عملية التراخيص الجديدة بالمواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

كما أكد السكرتير العام ، على بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بمنظومة العمل بالمواقف وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لإنجاز العمل فى أسرع وقت ممكن ، مع ضرورة تذليل كافة العقبات التى تعرقل العمل لتقديم أفضل خدمة للمواطنين .

اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن (1)
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن 
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن (2)
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن 
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن (3)
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن 
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن (4)
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن 
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن (5)
اجتماع السكرتير العام بنواب مجالس المدن 

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