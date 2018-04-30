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صور.. رئيس اليونان يزور مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات "أسبوع الجاليات"

الإثنين، 30 أبريل 2018 03:28 م
صور.. رئيس اليونان يزور مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات "أسبوع الجاليات" رئيس اليونان داخل متحف المخطوطات


الإسكندرية جاكلين منير
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زار اليوم الإثنين، رئيس دولة اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن "أسبوع الجاليات" العودة إلى الجذور، الذى تنطلق فعالياته اليوم بحضور رؤساء مصر وقبرص واليونان.

وقام رئيس اليونان بجولة داخل مكتبة الإسكندرية، يرافقه الدكتور مصطفى الفقى مدير المكتبة، وعدد من رؤساء القطاعات بها، وقام خلال الجولة بالتوقيع فى سجل كبار الزوار بالمكتبة، وتبادل الهدايا التذكارية، كما قام بزيارة متحف الآثار ومتحف المخطوطات متحف السادات وقاعة بانوراما والمكتبة الرئيسية، وأبدى إعجابه الشديد بالمتاحف الدائمة والمؤقتة داخل المكتبة.

ويتضمن أسبوع الجاليات زيارة أعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية زيارة بعض الأماكن السياحية بالإسكندرية مثل مكتبة الإسكندرية، وقاعدة رأس التين البحرية، وبطريركية اليونان الأرثوذكس، والمربع اليونانى والمقابر اليونانية بمنطقة الشاطبي، ومتحف الإسكندرية القومي، وحدائق الشلالات، ومتحف كفافيس، ودير سانت سافا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالاضافة الى  زيارة أعضاء هذه الجاليات إلى أماكن منازلهم ومدارسهم القديمة بالإسكندرية

رئيس اليونان
رئيس اليونان

 

رئيس اليونان داخل متحف المخطوطات
رئيس اليونان داخل متحف المخطوطات

 

رئيس اليونان يوقع فى سجل المكتبة
رئيس اليونان يوقع فى سجل المكتبة

 

تبادل الهدايا التذكارية
تبادل الهدايا التذكارية

 


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