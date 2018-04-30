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الإثنين، 30 أبريل 2018 12:56 م
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صور .. رؤساء الوحدات المحلية بالمنيا يتففدون مخرات السيول

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:27 م
صور .. رؤساء الوحدات المحلية بالمنيا يتففدون مخرات السيول جانب من الجولة


فريق المحافظات
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تفقد عدد من رؤساء الوحدات المحلية بالمنيا، مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها، حيث قام العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمرور علي مخرات السيول بقري بني حسن وأبو جناح والشيخ تمي.
 
كما قام إبراهيم العربي رئيس مركز ملوي، يرافقه المهندس احمد عبد القادر مهندس الري، بتفقد مخرات السيول مخر البرشا والضبع ودير أبو حنس والشيخ عبادة والبرشاوي، وذلك للتأكد من خلوها من أية عوائق و للتأكد من صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول خاصة في هذه القرى.
 
جانب من مخرات السيول
جانب من مخرات السيول

مخرات السيول بالمنيا
مخرات السيول بالمنيا

مخرات السيول
مخرات السيول
 
 
 
 
 

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