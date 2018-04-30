صور.. ختام فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة "شباب مصر" بجامعة طنطا‎







الغربية أحمد زيادة

اختتمت جامعة طنطا، اليوم الاثنين، فعاليات أنشطة مبادرة "شباب مصر" لهذا العام بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة، بحضور الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان ، والدكتور أحمد شكل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ومنسق الجامعة للمبادرة ، ومحمد رضوان عضو المجلس القومى للسكان بالغربية ، وجمال حمزه مدير عام رعاية الشباب بالجامع ، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا ولفيف من عمداء الكليات والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وحشد كبير من الطلاب.

وأكد الدكتور مجدى سبع أن هذه المبادرة تهدف إلى إعداد رواد جامعين من الطلاب، حيث يتم تدريبهم على برامج صحية لنشرها بين زملائهم وفى المجتمع لرفع الوعى الصحى، مشيراً إلى أنه استمع خلال الحفل إلى مقترحات الطلاب حول كيفية إدارة هذه المبادرة ابتداءً من الأعوام المقبلة لتحقيق الاستفادة المُثلى منها.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق توفيق أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الرؤية الاستراتيجية 2030 وخطة رئيس الجمهورية الاستراتيجية لحل مشكلة القضية السكانية، مضيفاً أن هذه المبادرة بدأ الإعداد لها عام 2016 ويتم تطبيقها الآن على مستوى 12 جامعة مصرية.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد شكل أن المرحلة الأولى من المبادرة كان قد تم افتتاحها بكلية الطب جامعة طنطا فى إبريل 2017 حيث تم تدريب 100 طالب من كليات الطب والصيدلة والتمريض على أربع حقائب تهتم بالقضية السكانية ، مضيفاً أنه منذ تولى الدكتور مجدى سبع رئاسة جامعة طنطا تم تنفيذ المرحلة الثانية "مرحلة تثقيف الأقران" حيث قام 100 طالب بتثقيف أقرانهم فى الكليات الأخرى، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة، حيث خرج 50 طالب فى ندوات للتثقيف المجتمعى عن طريق المجلس القومى للسكان فرع محافظة الغربية.

شهد الحفل إهداء درع الجامعة للدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، وسمير مهنا عن الهيئة العامة للاستعلامات.



ختام فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة شباب مصر



ختام فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة شباب مصر



ختام فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة شباب مصر



ختام فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة شباب مصر



ختام فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة شباب مصر



ختام فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة شباب مصر



ختام فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة شباب مصر