صور.. تجميل كورنيش بلطيم وحملة نظافة بقلين كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد طلعت عبد القادر،مساعد محافظ كفر الشيخ،ورئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال التكاسى وحماية شاطئ البحيرة بالمصدات المائية بمشروع تجميل كورنيش مدينة بلطيم، وتابع أعمال تكاسى المرحلة الثالثة بكورنيش المدينة.

أكد طلعت عبدالقادر،فى بيان على أهمية إستكمال حماية شاطئ البحيرة والحد من الزحف على المحمية الطبيعية والقضاء على العشوائيات والهيش والغابات المتناثرة بشكل كبير بالبحيرة،مع تجميل وتزين كورنيش المدينة بطول 5000 متر بمراحل متتالية من الأعمال الإنشائية للكورنيش نفسه.

كما تفقدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة والتجميل بمدينة قلين، ورفع الأتربة من الشارع الرئيسى، ودهان تلتورات مداخل المدينة وقص الأشجار وتهذيبها، وغسيل مداخل المدينة ومسح الشوارع الرئيسية بقلين المحطة، ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع الرئيسية وجميع شوارع المدينة.



مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تاكسي كورنيش بلطيم



الأعمال الجارية في تاكسي بحيرة البرلس



المرحلة الثالثة من شاطء بحيرة البرلس



حملة النظافة بقلين