صور.. المجلس التنفيذى لمحافظة جنوب سيناء يتابع الاستعدادات للطقس السيئ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء جلسة للمجلس التنفيذى الرابع، بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء لمتابعة الاستعدادات للسيول، وعرض قرارات رئيس الوزراء والتجهيز لمعرض أهلا رمضان وسرعة التأمين على العمالة غير المنتظمة بـ"شهادة أمان".

الاجتماع حضره اللواء محمود عيسى، السكرتير العام لجنوب سيناء، واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد لجنوب سيناء، واللواء عبد الرحمن محفوظ، مساعد مدير أمن جنوب سيناء والنواب غريب حسان، ونور سلامة، وعطية موسى، ورؤساء المدن ومسئولون بالأجهزة المعنية والتنفيذية بجنوب سيناء.

وشدد المحافظ على اليقظة والاستعداد لمجابهة السيول المحتملة والمتوقعة بجنوب سيناء وطالب رؤساء المدن بالتواجد المستمر فى أماكن عملهم وتواجد العاملين بمراكز العمليات استعدادا لتغير المناخ واحتمال سقوط أمطار قد تؤدى الى سيول واتخاذ الاجراءات اللازمة مع تحذير المواطنين بخطورة السيول والاستعداد لسقوط امطار فى أى وقت من اليوم حسب تحذيرات هيئة الارصاد.

وأكد المحافظ على أهمية تواجد تليفونات ثريا ( الاتصال عبر القمر الصناعى) لتلقى البلاغات ومنها سانت كاترين لاستخدامها عند حدوث أى انقطاع للاتصالات، وتواجد جميع العاملين بالنبطشيات وعدم التقاعس عن العمل خصوصا فى الفترة القادمة وتجهيز المعدات وتواجد السائقين وان تكون السيارات جاهزة للعمل.



وأمر المحافظ بإلغاء جميع الإجازات لمديرى المديريات ورؤساء المدن وأكد المحافظ على جاهزية معرض أهلا رمضان قبل بدايته بـ5 أيام وتوافر به كل السلع اللازمة للاحتياجات المنزلية الضرورية، بالإضافة إلى افتتاح معرض الإنتاج الحربى والسلع المعمرة، مطالبًا بسرعة توصيل المياه والكهرباء إلى جميع منافذ القوات المسلحة لتشغيلها.

وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إنه يجرى استكمال مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع القطاعات بتكلفة 57 مليون جنيه بالمحافظة، وشكر جهود الدولة لدعمها المحافظة حيث زادت موازنة المحافظة حتى بلغت 210 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ستقوم بزيارة الأسبوع القادم لتوزيع 20 سيارة تاكسى ومن المحتمل أن يزيد العدد إلى 28 سيارة تاكسى، و 7 سيارات ربع نقل لأصحاب المشروعات الصغيرة ويتم التوزيع بحضور رئيس المدينة ومدير الشؤون الاجتماعية.

وشدد المحافظ على ضرورة اليقظة والاستعداد التام لمجابهة السيول المحتملة والمتوقعة على جنوب سيناء وطالب رؤساء المدن بالتواجد المستمر فى أماكن عملهم وتواجد العاملين بمراكز العمليات استعدادا لتغير الطقس واحتمال سقوط أمطار قد تؤدى الى سيول واتخاذ الاجراءات اللازمة مع تحذير المواطنين بخطورة السيول والاستعداد لهطول امطار فى أى وقت من اليوم حسب تحذيرات هيئة الارصاد . وأشار فوده الى ضرورة افتتاح الشاطىء العام الذى يقام بطريق حمام موسى خلال هذا الشهر حتى يُفتح للمواطنين عقب الانتهاء من الامتحانات وبدء الاجازة الصيفية، وسوف يتم دعم الشاطئ بكافة الخدمات.



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة أثناء الاجتماع



عدد من رؤساء المدن