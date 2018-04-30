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سكرتير محافظة الأقصر يعلن عودة حركة الملاحة النهرية بعد تحسن الطقس

الإثنين، 30 أبريل 2018 11:11 م
سكرتير محافظة الأقصر يعلن عودة حركة الملاحة النهرية بعد تحسن الطقس ملاحه نهريه - أرشيفية


الأقصر - أحمد مرعى
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أعلن السكرتير العام لمحافظة الأقصر اللواء حاتم زين العابدين، استئناف حركة الملاحة النهرية في المحافظة، بعد إغلاق للحركة استمر لعدة ساعات، بسبب العاصفة الترابية وموجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر.

وقال اللواء حاتم زين العابدين - فى بيان رسمي - أنه تم أيضا إعادة فتح حركة الطريق الصحراوى الغربى، عقب استقرار وتحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن محافظ الأقصر محمد بدر، وجه بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.

ومن جانبه قام محافظ الأقصر محمد بدر، بجولات تفقدية، في عدد من مراكز ومدن المحافظة، للإطمئنان على الأوضاع، عقب حدوث العاصفة الترابية والتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، ومتابعة استعدادات مختلف الأجهزة لمجابهة أى أزمات محتملة.

وشملت جولات محافظ الأقصر، تفقد شارع كورنيش النيل ومنطقة معدية الأهالي النهرية، ومنطقة معبد الأقصر، وشارع المحطة ومحطة السكة الحديد وشارع خالد بن الوليد، وطريق الجولي فيل السياحي وطريق الأقصر ـ أسوان الزراعي الشرقى، للاطمئنان على انتظام الحركة المرورية.

كما توجه محافظ الأقصر إلى مركز القرنة، حيث تفقد منطقة وادي الملوك وعدد من المناطق السياحية بالبر الغربي، وأثناء جولة المحافظ في مركز القرنة أشرف على عمليات إطفاء لحريق اندلع في كرم للنخيل بمنطقة نجع البركة بقرية قبلي قامولا، وفى ختام جولته استقل محافظ الأقصر، معدية الأهالى النهرية التي تنقل الأهالي بين البرين الشرقي والغربى للأقصر، وسط المواطنين، وذلك عقب قرار استئناف حركة الملاحة النهرية بعد تحسن الأحوال الجوية في المحافظة.

 


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