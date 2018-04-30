سكرتير عام المنوفية يبحث إنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية







المنوفية _ محمد فتحى

عقد اليوم الإثنين، الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة اجتماعا بحضور مديرى إدارات التخطيط والمتابعة والتخطيط العمرانى والإدارة الهندسية بالمحافظة، وإدارة الحماية المدنية وإدارة المرور والجهات المعنية بالتنفيذ، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية، وأهم المتطلبات والتوريدات التى يمكن توفيرها لكل إدارة، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة وسيارات المطافئ وأعمدة الإنارة وكاميرات المراقبة بما يتوافق مع المواصفات المحددة.

وناقش السكرتير العام أهمية تنفيذ المشروعات ومتابعتها للتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى، لتنفيذها من بداية العمل بها حتى الانتهاء منها وأكد على أهمية التركيز على عامل الوقت والالتزام به.

يأتى هذا فى إطار العمل على حصر مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف قطاعات المحافظة والانتهاء من تنفيذها قبل 30 يونيو 2018.