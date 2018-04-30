رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من الطلاب الصينين

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من الطلاب الصينينالإثنين، 30 أبريل 2018 03:25 م
جانب من الزيارة
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استقبل الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها بعد ظهر اليوم الإثنين، وفداً من الطلاب الصينيين من جامعتى وسط الصين ووهان الصينيتيين.
حضر اللقاء الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.
وأكد الدكتور القاضى على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين باعتبارهما أقدم حضارتين عرفهما العالم، مضيفًا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار اتفاقيات التعاون التى وقعتها جامعة بنها مع عدد من الجامعات الصينية.
وكان وفد الطلاب الصينيين والمكون من 18 طالب وطالبة و3 مشرفين، قد زار كليات الزراعة والعلوم للتعرف على أنشطة الكليتين والبرامج الدراسية بهما.
كما قرر القاضى تنفيذ برنامج تعريفى للطلاب الصينيين باللغه الإنجليزية، يتم خلاله استعراض تاريخ الحضارة المصرية، والتعريف بمصر الحاضر وإمكانيات جامعة بنها التعليمية والبحثية.
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