رئيس جامعة بنها :إنشاء أول مستودع لبيانات الخريجين وصرف مكافأة مالية للعاملين







صرح الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها بانة في اطار حرص الجامعة علي الوصول الي جامعة الكترونية تم إنشاء أول مستودع لبيانات خريجي الجامعة.

واشار القاضي علي ان المستودع يوفر أدوات لتصدير البيانات من العديد من المصادر ومن كل الكليات بصلاحيات محددة، وإجراء عمليات التنقية والغربلة المبدئية آليا ، ثم المراجعة الدقيقة طبقا للنتائج المعتمدة.

ومن جانية اكد الدكتور هشام ابو العنين نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث الي ان المشروع هو ثمرة تعاون بين مركز دراسات وتطوير البرمجيات ومركز الشهادات الموحدة ووحدة الشبكات ووحدة البوابات الإلكترونية بالجامعة

و أشار الي انة يستفيد من المستودع مباشرة الكليات وذلك لطباعة شهادات تخرج مؤمنة ومراجعة من داخل الكلية من اجل توفيرالوقت للخريجين ومنعا للإزدحام ، بالاضافة الي انة سيتم توثيق الشهادات على موقع الجامعة لتتحقق أي جهة توظيف من الشهادة.