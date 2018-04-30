رئيس جامعة بنها :إنشاء أول مستودع لبيانات الخريجين وصرف مكافأة مالية للعاملين

رئيس جامعة بنها :إنشاء أول مستودع لبيانات الخريجين وصرف مكافأة مالية للعاملينالإثنين، 30 أبريل 2018 08:26 م
الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها
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صرح الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها بانة في اطار حرص الجامعة علي الوصول الي جامعة الكترونية تم إنشاء أول مستودع لبيانات خريجي الجامعة.
واشار القاضي علي ان المستودع يوفر أدوات لتصدير البيانات من العديد من المصادر ومن كل الكليات بصلاحيات محددة، وإجراء عمليات التنقية والغربلة المبدئية آليا ، ثم المراجعة الدقيقة طبقا للنتائج المعتمدة.
ومن جانية اكد الدكتور هشام ابو العنين نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث الي ان المشروع هو ثمرة تعاون بين مركز دراسات وتطوير البرمجيات ومركز الشهادات الموحدة ووحدة الشبكات ووحدة البوابات الإلكترونية بالجامعة
و أشار الي انة يستفيد من المستودع مباشرة الكليات وذلك لطباعة شهادات تخرج مؤمنة ومراجعة من داخل الكلية من اجل توفيرالوقت للخريجين ومنعا للإزدحام ، بالاضافة الي انة سيتم توثيق الشهادات على موقع الجامعة لتتحقق أي جهة توظيف من الشهادة.
وعلى صعيد متصل قرر الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها صرف مبلغ 500 جنيه مكافأه بمناسبه حلول شهر رمضان لجميع العاملين بوظائف الكادر العام بادارة الجامعه وكلياتها وللعاملين بالمستشفيات الجامعية وبمختلف درجاتهم الوظيفيه
صرح بذلك ساميه عبدالحميد الامين العام المساعد للشئون المالية، وقالت أن المكافأه ستصرف من الموارد الذاتيه للجامعة
ومن جانبه قدم القاضي التهنئه لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وطالبهم بالتسامح ونبذ الخلافات بينهم والعمل بجد واخلاص لرفع شأن الجامعه والمساهمه في بناء مستقبل الوطن الذي هو مستقبلنا ومستقبل اولادنا ، وحيا القاضي العاملين بالجامعه علي ما يبذلونه من جهد كانت نتائجه ملموسه ويشهد بها الجميع داخل الجامعه وخارجها
كما طالب القاضي العاملين بالجامعة ببذل مزيد من الجهد والاستمرار في تحقيق نتائج تسهم في تقدم جامعه بنها واحتلالها الصفوف الاولي بين الجامعات المصرية والعربية .
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