رئيس الوزراء يطمئن على استعداد السويس لمواجهة الطقس السيئ







السويس - سيد نون

أطمئن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى اتصال عبرالفيديو كنفراس من غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء من اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس على أخبار وأحوال السويس فى ظل الظروف المناخية الصعبة.

وأكد رئيس الوزراء على محافظ السويس بأهمية المتابعة المستمرة للطرق السريعة، وأطلع اللواء أحمد حامد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء على الاجتماع الذى تم بحضور مدير الأمن وهندسة الرى وإدارة الصرف الزراعى والأزمات وجميع مديرى المديريات.

وأشار حامد إلى الخطوات التى اتخذتها المحافظة لمجابهة السيول، وتجهيز وتوزيع المعدات والسيارات على المناطق التى يتوقع سقوط أمطارغزيرة أو سيول بها، ومنها خفض نسبة منسوب ترعة السويس إلى أقل من 3 أمتار لاستيعاب الأمطار الغزيرة فى حالة سقوطها .

وأكد حامد على ضرورة التنسيق المستمر بين المحافظة والجيش الثالث الميدانى ومديرية أمن السويس واستعداد كافة الأجهزة المعنية بموضوع السيول على التدخل السريع ، مؤكدا على أنه تم تحديد المهام والاداور لكل جهة.