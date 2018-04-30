رئيس البرلمان الليبى:المخرج الوحيد لأزمة البلاد إجراء انتخابات رئاسية فى سبتمبر

رئيس البرلمان الليبى:المخرج الوحيد لأزمة البلاد إجراء انتخابات رئاسية فى سبتمبرالإثنين، 30 أبريل 2018 09:52 ص
مجلس النواب الليبى - صورة أرشيفية
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دعا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية فى ليبيا قبل نهاية العام الجارى عن طريق الشعب الليبى مباشرة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبى فى حوار مع قناة ليبيا روحها الوطن، أنه من الصعب الوصول إلى اتفاق سياسى حقيقى فى الوقت القريب، داعيا لانتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب الليبى وأزماته، موضحا أنه سيعرض فكرة الانتخابات على زملائه فى مجلس النواب الليبى لأنه مطلب شعبى.
وأوضح أن المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، أخبره أن كل الاستطلاعات فى ليبيا يرغب منها المواطنون بالتوجه للانتخابات، مشيرا لوجود توجه دولى وأممى داعم للتوجه للانتخابات فى ليبيا كحل للأزمة، داعيا للإسراع فى التوجه للانتخابات الرئاسية لكى يتم تجنيب ليبيا مزيد من الانقسام.
وأكد أن مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة تأخروا فى الوفاء بالتزاماتهما، موضحا أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية فى ليبيا قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن الوقت لا يسعف الليبيين لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسى أو تشكيل حكومة ليبية جديدة والمخرج هو الانتخابات فى شهر سبتمبر المقبل، موضحا أنه سيكلف المفوضية العامة للاستعداد للاستحقاق الانتخابى وإعطاء الناس فرصة للترشح والاستعداد.
وحول زيارته الأخيرة إلى المغرب، قال رئيس مجلس النواب الليبى إن زيارته للمغرب كانت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربى وتزامنت مع زيارة خالد المشرى الذى دعاه رئيس المجلس الاستشارى المغربى، مؤكدا أن المشري وعد بالاستجابة ولكن مصلحة ليبيا والاتجاه الدولى الآن هو أن من مصلحة البلاد بالتوجه للانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية.
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